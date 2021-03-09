Сотруднику одного из "министерств ЛНР" дали 20 лет тюрьмы за "работу на СБУ"

09.03.2021 17:00

Так называемый "верховный суд ЛНР" приговорил к 20 годам лишения свободы жителя Луганска, подозреваемого в работе на спецслужбы Украины. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на ... подробнее →

Зеленский призвал расширить украинское телевещание на временно оккупированные территории

09.03.2021 16:00

Президент Владимир Зеленский считает, что на временно оккупированные территории Украины должно транслироваться 2-3 украинских телеканала. Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках ... подробнее →

Два человека стали жертвами ДТП с микроавтобусом возле Изюма

09.03.2021 15:00

В Харьковской области сегодня, 9 марта, возле села Каменка на трассе Киев-Харьков-Довжанский съехал с дороги и перевернулся микроавтобус Renault Trafic. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской ... подробнее →

В Краматорске "заминировали" офис "Донецкоблгаза"

09.03.2021 14:00

В воскресенье, 7 марта, в органы полиции поступило сообщение о минировании всех служебных и технических помещений ПАО "Донецкоблгаз". Это стало причиной, по которой сегодня, 9 марта, работа ... подробнее →

В Минфине назвали сумму, выделенную на "Доступную ипотеку 7%" в 2021 году

09.03.2021 13:00

1 марта 2021 стартовала работа государственной программы "Доступная ипотека 7%", в этом году около 5 тыс. семей смогут ею воспользоваться. Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина, ... подробнее →

На Донбассе ВСУ захватили беспилотник ФСБ России

09.03.2021 12:00

На Донбассе ВСУ захватили российский БПЛА Zala 421-08, принадлежавший Федеральной службе безопасности России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил корреспондент программы ... подробнее →

Укрзализныця запустила спецрейсы с «краснозонного» Закарпатья

09.03.2021 11:00

Укрзализныця начала продажу билетов на дополнительные спецрейсы из и на Закарпатье. Как передает Укринформ , об этом в Телеграме сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. "Укрзализныця ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 марта

09.03.2021 10:00

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились 3 261 человек. В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook . ... подробнее →

161 человек пересек линию разграничения на Донетчине по гумкоридору 8 марта

09.03.2021 09:00

Более 160 граждан пересекли контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка в минувший понедельник. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". На территорию ... подробнее →

Украина вышла на треье место в Европе по приросту COVID-19

09.03.2021 08:00

За предыдущие сутки в Европе зафиксировано свыше 93 тысяч новых случаев коронавируса, большинство - в Италии, Польше и Украине. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer, ... подробнее →

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