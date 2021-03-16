Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"

16.03.2021 17:00

Сегодня, 16 марта, украинская делегация в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу прервала заседания. Она добивается запрета на участие экспертов так называемых ... подробнее →

Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе

16.03.2021 16:00

Национальная гвардия Украины начала масштабную гуманитарную благотворительную акцию в районе проведения Операции объединенных сил, сообщает пресс-служба МВД . В течение февраля в учебных заведениях ... подробнее →

Черниговщина вышла из "оранжевой" зоны карантина

16.03.2021 15:00

По состоянию на 16 марта в "красной" зоне карантина остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава . Там превышен ... подробнее →

Швейцарский блогер выложил на YouTube фильм о войне на Донбассе (ВИДЕО)

16.03.2021 14:00

Швейцарский блогер LE GRAND JD побывал на войне на Донбассе и снял о ней короткометражку на французском языке, сообщает НВ . По состоянию на 20:00 15 марта фильм Война в Украине (La guerre en ... подробнее →

В Донецке завтра будет сокращена подача воды

16.03.2021 13:00

На неподконтрольной Украине территории Донецкой области в связи с выполнением ремонтных работ, Донецкая фильтровальная станция 16 марта будет временно остановлена. Об этом сообщает "МинЖКХ ДНР". Как ... подробнее →

Пушилин отправился в Крым отмечать "воссоединение" с Россией

16.03.2021 12:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин прибыл в Крым, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины "воссоединения" Крыма с Россией, сообщают местные СМИ. Отмечается, что 16 марта состоится ... подробнее →

Гуманитарным коридором в Еленовке 15 марта воспользовались 214 человек

16.03.2021 11:00

214 человек прошли через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка» к югу от Донецка 15 марта. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики запущено 20 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 марта

16.03.2021 10:00

В Украине за день зафиксировали 9642 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1477190. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 16 марта. При этом выздоровели 1232209 человек (накануне - 6 ... подробнее →

Глава Минрегиона побывал на КПВВ в Счастье

16.03.2021 09:00

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев осмотрел новый контрольный пункт въезда-выезда «Счастье». В частности, он посетил отделение «Ощадбанка», почту и ... подробнее →

Главный санврач Украины заразился коронавирусом после вакцинации

16.03.2021 08:00

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко находится на больничном, так как у него диагностировали коронавирус, сообщает УП . "Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда ... подробнее →

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