В Краматорске ужесточили карантин17.03.2021 17:00
Карантинные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации COVID-19 ужесточили в Краматорске с 17 марта. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →
Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой17.03.2021 16:00
В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер примет римскую Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На этот поединок разрешено пускать зрителей, однако, по словам коммерческого директора "горняков" ... подробнее →
Минздрав увеличил интервал COVID-вакцинации17.03.2021 15:00
В Украине решили увеличить с 28 до 90 дней интервал между прививками препаратов от коронавируса CoviShield, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Корреспондент.net. "Это не ... подробнее →
Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей17.03.2021 14:00
Минздрав расширил оранжевую зону карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и Киев. Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на среду, 17 марта, передает ICTV . К слову, еще вчера в ... подробнее →
Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков17.03.2021 13:00
В Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки в поселке «Объединенный» возобновились подземные толчки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Донецк" . По словам макеевчан, недавно ... подробнее →
Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ17.03.2021 12:00
За сутки, 16 марта, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 17 марта. Сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го ... подробнее →
В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай17.03.2021 11:00
В Пролетарском районе оккупированного Донецка сгорел трамвай. Об этом пишут очевидцы в соцсетях сегодня, 17 марта. Происшествие произошло возле остановки «Шахта № 12/18». Информации о ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 марта17.03.2021 10:00
В Украине за день зафиксировали 11833 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1489023. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в среду, 17 марта. При этом выздоровели за сутки ... подробнее →
В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД17.03.2021 09:00
С сегодняшнего дня начал действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, передает Укринформ . Так, за управление автомобилем в ... подробнее →
Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению17.03.2021 08:00
Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил главарей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации ... подробнее →
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