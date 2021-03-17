В Краматорске ужесточили карантин

17.03.2021 17:00

Карантинные ограничения на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации COVID-19 ужесточили в Краматорске с 17 марта. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбуке, ... подробнее →

Шахтер сократил количество билетов на матч с Ромой

17.03.2021 16:00

В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер примет римскую Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. На этот поединок разрешено пускать зрителей, однако, по словам коммерческого директора "горняков" ... подробнее →

Минздрав увеличил интервал COVID-вакцинации

17.03.2021 15:00

В Украине решили увеличить с 28 до 90 дней интервал между прививками препаратов от коронавируса CoviShield, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Корреспондент.net. "Это не ... подробнее →

Оранжевая зона карантина увеличилась сразу на 7 областей

17.03.2021 14:00

Минздрав расширил оранжевую зону карантина в Украине, теперь в нее входят 16 областей и Киев. Об этом свидетельствуют данные МОЗ по состоянию на среду, 17 марта, передает ICTV . К слову, еще вчера в ... подробнее →

Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков

17.03.2021 13:00

В Советском районе неподконтрольной Украине Макеевки в поселке «Объединенный» возобновились подземные толчки. Об этом сообщает Telegram-канал "ЧП Донецк" . По словам макеевчан, недавно ... подробнее →

Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ

17.03.2021 12:00

За сутки, 16 марта, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в среду, 17 марта. Сепаратисты открывали огонь из минометов 82-го ... подробнее →

В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай

17.03.2021 11:00

В Пролетарском районе оккупированного Донецка сгорел трамвай. Об этом пишут очевидцы в соцсетях сегодня, 17 марта. Происшествие произошло возле остановки «Шахта № 12/18». Информации о ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 марта

17.03.2021 10:00

В Украине за день зафиксировали 11833 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 1489023. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в среду, 17 марта. При этом выздоровели за сутки ... подробнее →

В Украине ужесточили ответственность за нарушения ПДД

17.03.2021 09:00

С сегодняшнего дня начал действовать закон об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, передает Укринформ . Так, за управление автомобилем в ... подробнее →

Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого заочно приговорили к пожизненному заключению

17.03.2021 08:00

Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил главарей террористической организации ЛНР Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации ... подробнее →

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