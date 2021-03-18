ТОП-3 дорогих моделей ванн18.03.2021 17:00
Обустройство ванной комнаты отнимает много времени. Но многие при ремонте совершают одну и ту же ошибку, выбирая сантехнику уже после того, как определились с общим дизайном. На самом деле именно ... подробнее →
Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую18.03.2021 16:00
В пяти областях Украины ситуация с COVID-19 улучшилась, они покинули оранжевую зону карантина. Новые данные об эпидемиологическом зонировании опубликовала пресс-служба Минздрава, передает ICTV . При ... подробнее →
СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"18.03.2021 15:00
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную ... подробнее →
Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке18.03.2021 14:00
В Донецкой области заместителя мера одного из городов поймали на взятке в 2 тыс. долларов. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры. "Заместитель мэра ... подробнее →
В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели18.03.2021 13:00
В Польше с 20 марта введут общенациональный локдаун из-за критической ситуации с коронавирусом, в частности из-за распространения опасного «британского» штамма. Действовать ограничения ... подробнее →
В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом18.03.2021 12:00
Письменное уведомление о готовности к открытию КПВВ в Счастье и Золотом, подготовленное Киевской делегацией, не содержит гарантии по безопасности для граждан пересекающих линию пересечения. Об этом ... подробнее →
В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке18.03.2021 11:00
В результате пожара, который произошел вчера в неподконтрольном Украине Донецке в районе Дворца спорта «Дружба» по улице Ильича в доме 58, погиб мужчина 1957 г.р. Об этом сообщили в "МЧС ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта18.03.2021 10:00
В Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook в четверг, 18 марта. При этом ... подробнее →
Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование18.03.2021 09:00
Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу по инициативе замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, Украина предложила к Пасхе (2 мая) провести "гуманитарное ... подробнее →
Власти Киева запретили болельщикам присутствовать на матче Шахтер – Рома18.03.2021 08:00
Ответный матч между командами Шахтер и Рома в 1/8 финала Лиги Европы пройдет на НСК Олимпийский без зрителей. Соответствующее решение приняла накануне Постоянная комиссия по вопросам ... подробнее →
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