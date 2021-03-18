В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке 18.03.2021 11:00 В результате пожара, который произошел вчера в неподконтрольном Украине Донецке в районе Дворца спорта «Дружба» по улице Ильича в доме 58, погиб мужчина 1957 г.р. Об этом сообщили в "МЧС ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 марта 18.03.2021 10:00 В Украине за сутки зафиксировали 15 053 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 1 504 076. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook в четверг, 18 марта. При этом ... подробнее →