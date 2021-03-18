В Донецкой области заместителя мера одного из городов поймали на взятке в 2 тыс. долларов. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры. "Заместитель мэра ... подробнее →

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре агента так называемого "МГБ ДНР", которое позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную ... подробнее →

В пяти областях Украины ситуация с COVID-19 улучшилась, они покинули оранжевую зону карантина. Новые данные об эпидемиологическом зонировании опубликовала пресс-служба Минздрава, передает ICTV . При ... подробнее →

Обустройство ванной комнаты отнимает много времени. Но многие при ремонте совершают одну и ту же ошибку, выбирая сантехнику уже после того, как определились с общим дизайном. На самом деле именно ... подробнее →

В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке 18.03.2021 11:00 В результате пожара, который произошел вчера в неподконтрольном Украине Донецке в районе Дворца спорта «Дружба» по улице Ильича в доме 58, погиб мужчина 1957 г.р. Об этом сообщили в "МЧС ... подробнее →