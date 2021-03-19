В ОРДО начали вакцинировать работников транспорта

19.03.2021 17:00

Вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V" с 15 марта прошли порядка 100 действующих сотрудников предприятий транспортной инфраструктуры ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Швейцария – Украина: CAS отклонил апелляцию УАФ

19.03.2021 16:00

Спортивный арбитражный суд CAS отклонил апелляцию УАФ по отмене технического поражения сборной Украины в матче против Швейцарии в Лиге наций, сообщает ZN . Суд оставил в силе решение УЕФА присудить ... подробнее →

На Луганщине работники местных СМИ сделали прививки от коронавируса

19.03.2021 15:00

Продолжается прививочная сессия против COVID-19 публичных и общественных деятелей, передает пресс-служба Луганской обладминистрации . Так, вчера первую вакцину сделали собственный корреспондент ... подробнее →

Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации

19.03.2021 14:00

Глава Минздрава Максим Степанов заявил о переходе ко второму этапу вакцинации от коронавируса. Это заявление он сделал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 19 марта, ... подробнее →

Минздрав перевел Киев в "красную" зону карантина

19.03.2021 13:00

В "красную" зону к Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Черновицкой областям перешел Киев. Об этом свидетельствуют данные Минздрава . Там превышен эпидемиологический порог (в ... подробнее →

В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"

19.03.2021 12:00

Депутаты парламентской фракции Слуга народа Олег Дунда и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5258 "О внесении изменений в некоторые законы относительно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта

19.03.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . По ... подробнее →

Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут

19.03.2021 10:00

За неполных два месяца новый пригородный ускоренный поезд №7087/7088 сообщением Харьков — Константиновка приобрел большую популярность среди пассажиров и стал настоящим мостиком для жителей ... подробнее →

Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе

19.03.2021 09:00

За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, в ... подробнее →

"Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)

19.03.2021 08:00

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" уступили дорогу "Роме" и "Вильяреалу" соответственно в Лиге Европы УЕФА, проиграв и свои ответные матчи 1/8 финала, сообщает UEFA.com . Перед горняками стояла ... подробнее →

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