В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира" 19.03.2021 12:00 Депутаты парламентской фракции Слуга народа Олег Дунда и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5258 "О внесении изменений в некоторые законы относительно ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта 19.03.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . По ... подробнее →

Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут 19.03.2021 10:00 За неполных два месяца новый пригородный ускоренный поезд №7087/7088 сообщением Харьков — Константиновка приобрел большую популярность среди пассажиров и стал настоящим мостиком для жителей ... подробнее →