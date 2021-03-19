В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"19.03.2021 12:00
Депутаты парламентской фракции Слуга народа Олег Дунда и Александр Аликсийчук представили на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5258 "О внесении изменений в некоторые законы относительно ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта19.03.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявлено 15 850 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook . По ... подробнее →
Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут19.03.2021 10:00
За неполных два месяца новый пригородный ускоренный поезд №7087/7088 сообщением Харьков — Константиновка приобрел большую популярность среди пассажиров и стал настоящим мостиком для жителей ... подробнее →
Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе19.03.2021 09:00
За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook . По данным штаба, в ... подробнее →
"Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)19.03.2021 08:00
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" уступили дорогу "Роме" и "Вильяреалу" соответственно в Лиге Европы УЕФА, проиграв и свои ответные матчи 1/8 финала, сообщает UEFA.com . Перед горняками стояла ... подробнее →
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом12:00
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке11:00
- Украина в ТКГ предложила провести "пасхальное" разминирование09:00
- В Краматорске ужесточили карантин17:00
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков13:00
- Сутки в ООС: девять обстрелов, ранен боец ВСУ12:00
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира"12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 марта11:00
- Поезд Харьков — Константиновка станет быстрее на 40 минут10:00
- Украинский воин погиб в результате вражеского обстрела на Донбассе09:00
- "Шахтер" и "Динамо" покинули еврокубки (ВИДЕО)08:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Минздрав перевел пять областей из оранжевой зоны карантина в желтую16:00
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"15:00
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке14:00
- В Польше вводят общенациональный локдаун на 3 недели13:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- Как можно автоматически получить денежные средства в сервисе кредитования LoviLave11:00
- 8 Марта: праздник нежности и красоты или равноправия?09:00
- Какие игры приносят реальные деньги?15:00
- Чем украинцы кормят мир?16:00
- Смогут ли новые законы закончить эпоху «евроблях»?18:00
- 3 причины заглянуть в магазин для взрослых именно вам: 25+16:00
- Эти кроссовки безраздельно властвуют в уличной моде - ТОП-7 брендов08:00
- Когда в Украине появятся электрички немецкого уровня?16:00
- Украина в ТКГ потребовала вывода "экспертов ЛДНР"
- В ОРЛО нашли новый повод не открывать КПВВ в Счастье и Золотом
- Нацгвардия начала масштабную гуманитарную акцию на Донбассе
- Заммэра одного из городов Донетчины поймали на взятке
- В оккупированном Донецке на маршруте сгорел трамвай
- Жители Макеевки сообщили о возобновлении подземных толчков
- В Донецке завтра будет сокращена подача воды
- СБУ задержала в Днепре агента "МГБ ДНР"
- В Краматорске ужесточили карантин
- В Калининском районе Донецка произошел пожар в пятиэтажке