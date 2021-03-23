Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время 23.03.2021 16:00 В Украине в очередной раз идет дискуссия о том, стоит ли переводить часы. Верховная Рада поддержала законопроект об отмене летнего времени в первом чтении, но не смогла проголосовать окончательно, ... подробнее →

Французский суд закрыл "представительство ДНР" в Марселе 23.03.2021 15:00 Апелляционный суд во Франции закрыл так называемый репрезентативный центр "ДНР" в Марселе, признав его ничтожным и основанным незаконно. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере . ... подробнее →