В СНБО призвали не употреблять слово "Донбасс"

24.03.2021 17:00

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал не употреблять слово "Донбасс", пояснив это тем, что оно "является нарративом, навязанным страной-агрессором". Об этом Данилов ... подробнее →

Мэр Бахмута установил рекорд Украины

24.03.2021 16:00

Главу Бахмутской ОТГ Алексея Реву включили в национальный реестр рекордов Украины. Чиновник — рекордсмен среди коллег, так как дольше всех занимает свою должность. Об этом сообщает корреспондент ... подробнее →

Обновление Google "сломало" ряд приложений Android

24.03.2021 15:00

Пользователи Android-смартфонов начали жаловаться на сбои в работе некоторых приложений, включая Gmail и Amazon. В Google признали проблему и уже работают над решением, сообщает НВ . Судя по жалобам ... подробнее →

На Волыни задержан агент КГБ Беларуси (ВИДЕО)

24.03.2021 14:00

Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность гражданина Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ . ... подробнее →

На Донбассе открыли фотовыставку пропавших без вести военных и волонтеров

24.03.2021 13:00

В Северодонецке открылась фотовыставка “Мы вас ищем. Мы вас ждем. Не забываем“, посвященная военным и волонтерам, которых считают пропавшими без вести или пленными без установленного места ... подробнее →

Кабмин освободил от самоизоляции жителей ВОТ, желающих вакцинироваться в Украине

24.03.2021 12:00

КМУ внес изменения в постановление от 9 декабря 2020 № 1236 относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной ... подробнее →

В Украине растет смертность от коронавируса

24.03.2021 11:00

В Украине за прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 342 человека, что стало новым антирекордом с начала пандемии. Об этом в среду, 24 марта, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Правозащитники рассказали о проблемах с бесплатным экспресс-тестированием на КПВВ "Станица Луганская"

24.03.2021 10:00

Недавно на КПВВ “Станица Луганская” наконец-то появилась возможность пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Пункт расположен в модуле спасателей вблизи КПВВ. Но, как ... подробнее →

Зеленский ввел в действие новый пакет санкций против России

24.03.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях от 23 марта. Об этом сообщает Офис президента . Санкции введены против 23 ... подробнее →

Pfizer начала тестирование таблеток от COVID-19

24.03.2021 08:00

Компания Pfizer Inc начала ранние испытания в США пероральной противовирусной терапии COVID-19, которую можно было бы назначать пациентам при первых признаках инфекции. Также изучается кандидатное ... подробнее →

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