В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время

26.03.2021 17:00

В Украине в ночь на воскресенье, 28 марта, состоится переход на летнее время. Поэтому в пресс-службе "Укрзализныци" призвали путешественников быть внимательными и вовремя перевести стрелки своих ... подробнее →

В колледже Северодонецка разработали электромобиль (ВИДЕО)

26.03.2021 16:00

В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля сконструировали настоящий электрокар. Об этом сообщается в сюжете "ТРК Донбасс Онлайн" . Данный автомобиль сделан, ... подробнее →

На выходных в Украине потеплеет до +14

26.03.2021 15:00

На выходных в Украине будет солнечно - воздух прогреется до +14 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра . В субботу, 27 марта, на западе днем будет от 10 до 14 градусов тепла, а ночью ... подробнее →

В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»

26.03.2021 14:00

В неподконтрольном Украине Донецке прошел финал местного конкурса красоты «Краса Донбасса — 2021». Об этом сообщают местные СМИ. За главные титулы боролись 20 претенденток, которые ... подробнее →

Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-19

26.03.2021 13:00

Больницы Донетчины получили новое оборудование для борьбы с коронавирусной болезнью на общую сумму 106 млн грн. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко. В частности, за средства ... подробнее →

В Петровском районе Донецка прорвало дамбу

26.03.2021 12:00

В Петровском районе Донецка вследствие порыва на водоводе произошла авария на водопреграждающей дамбе, из-за чего затопило дома частного сектора. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин в ... подробнее →

В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете

26.03.2021 11:00

"Народный совет ЛНР" принял закон об уголовной ответственности за клевету, направленый, в первую очередь, против сайтов, не зарегистрированных как СМИ, а также против авторов в социальных сетях. В ... подробнее →

В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии

26.03.2021 10:00

В Украине за сутки выявили 18 132 новых случая COVID-19, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Госпитализированы были 4 826 человек, умерли 326 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, ... подробнее →

Молдова попросила у России вакцину Спутник V

26.03.2021 09:00

Президент Молдовы Майя Санду обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины Спутник V. Об этом в четверг, 25 марта, написала Санду в своем Telegram-канале . Она уточнила, что об этом шла ... подробнее →

В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac

26.03.2021 08:00

В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом Громадському сообщили в ... подробнее →

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