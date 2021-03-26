В неподконтрольном Украине Донецке прошел финал местного конкурса красоты «Краса Донбасса — 2021». Об этом сообщают местные СМИ. За главные титулы боролись 20 претенденток, которые ... подробнее →

На выходных в Украине будет солнечно - воздух прогреется до +14 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра . В субботу, 27 марта, на западе днем будет от 10 до 14 градусов тепла, а ночью ... подробнее →

В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля сконструировали настоящий электрокар. Об этом сообщается в сюжете "ТРК Донбасс Онлайн" . Данный автомобиль сделан, ... подробнее →

В Украине в ночь на воскресенье, 28 марта, состоится переход на летнее время. Поэтому в пресс-службе "Укрзализныци" призвали путешественников быть внимательными и вовремя перевести стрелки своих ... подробнее →

Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-19 26.03.2021 13:00 Больницы Донетчины получили новое оборудование для борьбы с коронавирусной болезнью на общую сумму 106 млн грн. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко. В частности, за средства ... подробнее →

В Петровском районе Донецка прорвало дамбу 26.03.2021 12:00 В Петровском районе Донецка вследствие порыва на водоводе произошла авария на водопреграждающей дамбе, из-за чего затопило дома частного сектора. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин в ... подробнее →