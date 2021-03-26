В "Укрзализныце" предупредили пассажиров о переходе на летнее время26.03.2021 17:00
В Украине в ночь на воскресенье, 28 марта, состоится переход на летнее время. Поэтому в пресс-службе "Укрзализныци" призвали путешественников быть внимательными и вовремя перевести стрелки своих ... подробнее →
В колледже Северодонецка разработали электромобиль (ВИДЕО)26.03.2021 16:00
В Северодонецком политехническом профессиональном колледже имени Владимира Даля сконструировали настоящий электрокар. Об этом сообщается в сюжете "ТРК Донбасс Онлайн" . Данный автомобиль сделан, ... подробнее →
На выходных в Украине потеплеет до +1426.03.2021 15:00
На выходных в Украине будет солнечно - воздух прогреется до +14 градусов, свидетельствуют данные Укргидрометцентра . В субботу, 27 марта, на западе днем будет от 10 до 14 градусов тепла, а ночью ... подробнее →
В ОРДО выбрали «Красу Донбасса-2021»26.03.2021 14:00
В неподконтрольном Украине Донецке прошел финал местного конкурса красоты «Краса Донбасса — 2021». Об этом сообщают местные СМИ. За главные титулы боролись 20 претенденток, которые ... подробнее →
Больницы Донетчины получили современное оборудование для борьбы с COVID-1926.03.2021 13:00
Больницы Донетчины получили новое оборудование для борьбы с коронавирусной болезнью на общую сумму 106 млн грн. Об этом сообщает руководитель Донецкой ОВГА Павел Кириленко. В частности, за средства ... подробнее →
В Петровском районе Донецка прорвало дамбу26.03.2021 12:00
В Петровском районе Донецка вследствие порыва на водоводе произошла авария на водопреграждающей дамбе, из-за чего затопило дома частного сектора. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин в ... подробнее →
В "ЛНР" ввели уголовную ответственность за клевету в Интернете26.03.2021 11:00
"Народный совет ЛНР" принял закон об уголовной ответственности за клевету, направленый, в первую очередь, против сайтов, не зарегистрированных как СМИ, а также против авторов в социальных сетях. В ... подробнее →
В Украине - рекордный прирост случаев COVID с начала пандемии26.03.2021 10:00
В Украине за сутки выявили 18 132 новых случая COVID-19, что является наибольшим количеством с начала пандемии. Госпитализированы были 4 826 человек, умерли 326 человек. Об этом в пятницу, 26 марта, ... подробнее →
Молдова попросила у России вакцину Спутник V26.03.2021 09:00
Президент Молдовы Майя Санду обратилась к России за помощью в предоставлении вакцины Спутник V. Об этом в четверг, 25 марта, написала Санду в своем Telegram-канале . Она уточнила, что об этом шла ... подробнее →
В Украину прибыли первые 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac26.03.2021 08:00
В аэропорту "Борисполь" приземлился самолет, который привез в Украину первую партию китайской вакцины CoronaVac, производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом Громадському сообщили в ... подробнее →
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