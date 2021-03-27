264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком27.03.2021 17:00
Более 260 граждан в пятницу, 26 марта, воспользовались гуманитарным коридором для пересечения линии соприкосновения возле Донецка. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "С 9:00 до 18:00 26 марта 2021 ... подробнее →
В "красной" зоне карантина уже половина областей Украины27.03.2021 15:00
По состоянию на 27 марта в Киеве и 20 областях превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. А в "красную" зону добавились еще две области - Ривненская и Черниговская. Об этом свидетельствуют ... подробнее →
Жителей ОРДО предупредили об отключении воды за неуплату27.03.2021 13:00
Подконтрольное боевикам "ДНР" предприятие "Вода Донбасса" заявляет о скором отключении "злостных должников". Об этом сообщает сайт предприятия, передает "Трибун" . "С 15 апреля "Вода Донбасса" начнет ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 марта27.03.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано новых 17 424 COVID-случая. В частности, заразились 752 ребенка и 420 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Также за минувшие сутки ... подробнее →
В Беларуси запретили книгу о войне на Донбассе27.03.2021 10:00
Суд в Минске признал экстремистской книгу белорусских журналистов Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша о белорусах, которые принимают участие в боевых действиях на Донбассе. Об этом сообщает белорусское ... подробнее →
Зеленский сделал заявление о гибели 4 воинов на Донбассе27.03.2021 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начальник Генерального штаба вылетает на Донбасс для всестороннего изучения обстоятельств гибели четверых военных 26 марта. Об этом говорится в ... подробнее →
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- На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума14:00
- В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля13:00
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- Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля
- 264 человека в пятницу пересекли линию разграничения под Донецком
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