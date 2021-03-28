Украина - Финляндия. Анонс и прогноз на матч отбора на ЧМ-2021

28.03.2021 16:00

Национальная сборная Украины по футболу сегодня, 28 марта, проведет свой второй матч квалификации чемпионата мира-2022, в котором «сине-желтые» на НСК «Олимпийский» в Киеве ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля

28.03.2021 15:00

ОВЕН У родившихся в марте в эти дни получится укрепить репутацию и благоприятно повлиять на домашних. Для Овнов середины знака желательно будет переключиться на работу — возможны перемены. Те, ... подробнее →

В ОРЛО объявили "иностранными гражданами" жителей Украины и ОРДО

28.03.2021 13:00

В ОРЛО "власть" объявила граждан Украины, не проживающих и не "зарегистрированных" на оккупированной территории Луганской области, "иностранными гражданами", передает Трибун . Так, в Луганске ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 марта

28.03.2021 11:00

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 932 человек, зафиксировано 203 летальных исхода, 3343 пациентов выздоровели, сообщает Минздрав 28 марта. Количество больных втрое превышает ... подробнее →

В Донецкой и Ивано-Франковской областях началось голосование на довыборах в Раду

28.03.2021 10:00

В Украине 28 марта проходят промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область), а также 186 промежуточных и ... подробнее →

Сегодня ночью Украина перешла на летнее время

28.03.2021 09:00

28 марта 2021 года в 3 (три) часа по киевскому времени Украина перешла на летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед, сообщает Цензор.НЕТ . Переход на зимнее и летнее время ... подробнее →

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