В Украине началось завершение отопительного сезона29.03.2021 17:00
Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Несколько городов уже определили даты отключения отопления, в большинстве – работают над этим, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →
Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях29.03.2021 16:00
В Счастье 30-31 марта состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил . "Тренировка проведут в ... подробнее →
В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте29.03.2021 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке с 1 апреля повышается тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Об этом сообщили в «республиканской службе по ... подробнее →
На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума29.03.2021 14:00
На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области лидирует мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов. Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после ... подробнее →
В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля29.03.2021 13:00
В ОРЛО "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" (ЧСПК) продлила школьные каникулы до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "правительства". "В связи с ростом заболеваемости СOVID-19 ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ29.03.2021 12:00
Сегодня на Донбассе полноценно работают пункты пропуска “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. Об этом Свободному радио рассказал представитель ГПСУ в составе ООС Игорь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 марта29.03.2021 11:00
В Украине за день подтвердили 8346 новых случаев COVID-19, из них 344 ребенка и 140 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в понедельник, 29 марта. За сутки ... подробнее →
В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость29.03.2021 10:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области продлили легализацию документов на недвижимость. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях, передает ... подробнее →
Украина упустила победу над Финляндией (ВИДЕО)29.03.2021 09:00
В матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины на своем поле сыграла вничью с Финляндией (1:1), сообщает iSport.ua . Первые десять минут подопечные Андрея Шевченко выглядели ... подробнее →
Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"29.03.2021 08:00
При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством. Об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и ... подробнее →
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- В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте15:00
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