В Украине началось завершение отопительного сезона

29.03.2021 17:00

Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Несколько городов уже определили даты отключения отопления, в большинстве – работают над этим, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

Штаб ООС предупрелил жителей Счастья о двухдневных антитеррористических учениях

29.03.2021 16:00

В Счастье 30-31 марта состоятся плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил . "Тренировка проведут в ... подробнее →

В ОРДО с 1 апреля дорожает проезд в общественном транспорте

29.03.2021 15:00

В неподконтрольном Украине Донецке с 1 апреля повышается тариф на услуги по перевозке пассажиров в городском и междугородном транспорте. Об этом сообщили в «республиканской службе по ... подробнее →

На Донетчине на довыборах в Раду лидирует организатор пророссийского псевдореферендума

29.03.2021 14:00

На довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №50 в Донецкой области лидирует мэр Доброполья и представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов. Об этом говорят данные, опубликованные ЦИК после ... подробнее →

В ОРЛО школьникам продлили каникулы до 3 апреля

29.03.2021 13:00

В ОРЛО "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" (ЧСПК) продлила школьные каникулы до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "правительства". "В связи с ростом заболеваемости СOVID-19 ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса утром 29 марта по данным ГПСУ

29.03.2021 12:00

Сегодня на Донбассе полноценно работают пункты пропуска “Новотроицкое” и “Станица Луганская”. Об этом Свободному радио рассказал представитель ГПСУ в составе ООС Игорь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 марта

29.03.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 8346 новых случаев COVID-19, из них 344 ребенка и 140 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в понедельник, 29 марта. За сутки ... подробнее →

В ОРДО продлили сроки легализации украинских документов на недвижимость

29.03.2021 10:00

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области продлили легализацию документов на недвижимость. Об этом сообщают местные паблики в социальных сетях, передает ... подробнее →

Украина упустила победу над Финляндией (ВИДЕО)

29.03.2021 09:00

В матче второго тура квалификации чемпионата мира-2022 сборная Украины на своем поле сыграла вничью с Финляндией (1:1), сообщает iSport.ua . Первые десять минут подопечные Андрея Шевченко выглядели ... подробнее →

Bellingcat установила главных палачей донецкой тюрьмы "Изоляция"

29.03.2021 08:00

При поддержке Bellingcat установлены ключевые военные преступники тюрьмы "Изоляция" с российским гражданством. Об этом на странице в Facebook пишет бывший узник террористов "ДНР", журналист и ... подробнее →

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