Одесскую Юморину отменили из-за коронавируса30.03.2021 17:00
В Одессе из-за ситуации с коронавирусом отменили празднование Юморины. Об этом в видеообращении заявила начальница департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова, сообщает ... подробнее →
Экс-военнослужащую из Мариуполя осудили за шпионаж в пользу "ДНР"30.03.2021 16:00
Бывшую-военнослужащую воинской части 3057 осудили за "слив" информации сепаратистам. Об этом указывают документы в реестре судебных решений, передает Сайт города Мариуполя . Досудебным расследованием ... подробнее →
В России задержали гендиректора "Первого республиканского телеканала "ДНР"30.03.2021 15:00
На днях в России был арестован глава "Первого республиканского телеканала" непризнанной "ДНР" гражданин РФ Сергей Пеляницын. Об этом написал Telegram-канал "НеТипичный Донецк" . Сообщается, что ... подробнее →
158 человек прошли через гумкоридор под Донецком 29 марта30.03.2021 14:00
Более 150 человек проследовали через гуманитарный коридор в Еленовке под Донецком 29 марта. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Уточняется, что на территорию ОРДО запущено 103 человека ... подробнее →
В сборной Казахстана перед матчем с Украиной выявлена вспышка коронавируса30.03.2021 13:00
В расположении сборной Казахстана, которой завтра предстоит провести матч против Украины в Киеве, зафиксирована вспышка COVID-19, сообщает SportArena . Сразу несколько зараженных зафиксировали в ... подробнее →
Стала известна повестка дня заседаний ТКГ 30-31 марта30.03.2021 12:00
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе озвучила повестку дня очередных заседаний рабочих подгрупп и непосредственно видеозаседания ТКГ 30 и 31 марта, сообщает Радио Свобода . ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 марта30.03.2021 11:00
В Украине за сутки подтвердили 10533 новых случая COVID-19, из них заболели 367 детей и 250 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 30 марта. Накануне были ... подробнее →
Сегодня в Донецке "веерно" отключат электроэнергию30.03.2021 10:00
В Донецке 30 марта пять районов останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "администрации" города. Без света останутся жители следующих районов: Петровский район — с 8:00 до ... подробнее →
Абитуриентов из Крыма и ОРДЛО на подготовительных курсах обеспечат жильем и стипендией30.03.2021 09:00
Украина в июне запустит бесплатные двухмесячные подготовительные курсы для абитуриентов с оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинские вузы. Будущим студентам обещают предоставлять ... подробнее →
Фармкомпания c Луганщины получила разрешение на производство препарата от коронавируса30.03.2021 08:00
В Украине зарегистрирован препарат от COVID-19. Первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства производит фармацевтическая компания из Рубежного. Об этом сообщает ... подробнее →
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