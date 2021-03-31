Дружковский ЦНАП закрыли на карантин31.03.2021 17:00
С 30.03.2021 в Центре предоставления административных услуг Дружковка временно прекращен прием граждан по получению административных услуг до нормализации эпидемической ситуации с заболеванием ... подробнее →
СБУ выявила в Славянске тайник диверсантов "ЛДНР"31.03.2021 16:00
Служба безопасности Украины выявила в Славянске скрытый арсенал средств поражения боевиков. Среди изъятого: тротил, мины и карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса. Об этом ... подробнее →
SpaceX представила членов экипажа первой коммерческой миссии в космос31.03.2021 15:00
Американская компания SpaceX представила состав экипажа первой коммерческой миссии Inspiration4, который до конца этого года должен отправиться на орбиту, передает Укринформ . Членами экипажа корабля ... подробнее →
В Мариуполе зазаботал сервис Uber31.03.2021 14:00
Международная компания Uber объявила о запуске своего сервиса в Мариуполе. Отныне жители и гости города смогут воспользоваться доступным сервисом UberX, цены на поездки с которым начинаются от 30 ... подробнее →
ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе еще на год31.03.2021 13:00
Мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине продлен еще на один год - до 31 марта 2022 года, передает Укринформ . Соответствующее консенсусное решение было принято во время ... подробнее →
Медикам лаборатории экспресс-тестирования на КПВВ в Станице Луганской не платят зарплату31.03.2021 12:00
Медики, которые делают бесплатные экспресс-тесты на COVID в лаборатории на КПВВ "Станица Луганская", не получают ни зарплату, ни выплаты по COVID. Вопрос финансирования самих лабораторий также не ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 марта31.03.2021 11:00
В Украине за день подтвердили 11226 новых случаев COVID-19, из них 491 ребенок и 335 медработников. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в среду, 31 марта. За сутки госпитализировали 5558 ... подробнее →
Пушилин проинспектировал боеготовность "подразделений" НВФ31.03.2021 10:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин посетил один из военных полигонов и проинспектировал проведение "комплексных занятий по боевой подготовке", сообщают местные СМИ. "По завершении стрельб и маневров глава ... подробнее →
На переговорах ТКГ экстренно госпитализировали представительницу ОРДО31.03.2021 09:00
Украинский журналист и представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш сообщил об экстренной госпитализации «эксперта ДНР» Майи Пироговой. Об этом он написал на своей странице в ... подробнее →
Меркель, Макрон и Путин провели видеоконференцию31.03.2021 08:00
Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин провели онлайн-переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов, включая обострение ситуации на ... подробнее →
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