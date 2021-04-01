2 апреля группировка «ДНР» возобновит работу гумкоридора в Еленовке01.04.2021 17:00
В пятницу, 2 апреля, группировка «ДНР» на один день разблокирует пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». ... подробнее →
На КПВВ "Счастье" заработал мобильный сервисный центр МВД01.04.2021 16:00
Мобильный сервисный центр Министерства внутренних дел Украины впервые начал работу в городе Счастье Луганской области. Он расположен возле КПВВ "Счастье". Об этом сообщает Восточный вариант со ... подробнее →
Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации01.04.2021 15:00
Украина будет среди аутсайдеров по вакцинации от COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в публикации Bloomberg в Instagram. Редактор издания Дэвид Фиклинг отмечает, что во многих ... подробнее →
В ОРДО двое рабочих ЕМЗ отравились доменным газом01.04.2021 14:00
На ЕМЗ двое рабочих отравились доменным газом во время выполнения монтажных работ. Об этом сообщили в «государственном комитете горного и технического надзора ДНР». «В филиале №2 ... подробнее →
Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!01.04.2021 13:00
Молодь — це рушійна сила майбутніх змін у суспільстві. Проте більша частина українських підлітків не цікавиться громадською активністю та не бере участі в політичній чи громадській діяльності. ... подробнее →
В ОРДО на Енакиевском коксохиме произошла серьезная авария01.04.2021 12:00
Сегодня, 1 апреля, на "Енакиевском коксохимпроме" в ОРДО произошла авария. Об этом сообщают пользователи социальных сетей. "Енакиево. Авария на ЕКХП - горит трансформаторная, завод обесточен, частично ... подробнее →
В ОРЛО продлили мораторий на рост цен на куриные яйца01.04.2021 11:00
Яйца производства сельскохозяйственной компании «Авис» до 10 мая будут реализовываться по цене не более 60,95 руб. за десяток. Об этом сообщили в "Минпромторге ЛНР". Там рассказали, что в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 апреля01.04.2021 10:00
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 17 569 новых COVID-случаев. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook ... подробнее →
Молдова ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса01.04.2021 09:00
Власти Молдовы ввели чрезвычайное положение из-за обострения ситуации с коронавирусом. Оно будет действовать как минимум до 30 мая, сообщает "Укринформ" . Такое решение принял парламент на заседании ... подробнее →
Украина не смогла обыграть Казахстан в отборе на ЧМ-2022 (ВИДЕО)01.04.2021 08:00
В третьем матче отбора на чемпионат мира-2022 сборная Украины в Киеве сыграла вничью 1:1 со сборной Казахстана. Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Голы забивали: у сборной Украины - Яремчук (20 минута), у ... подробнее →
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