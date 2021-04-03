Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование03.04.2021 17:00
Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook . Согласно решению, поезда ... подробнее →
Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля03.04.2021 15:00
192 человека проследовали через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "Второго апреля с 09:00 до 17:40 ... подробнее →
В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки03.04.2021 13:00
В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем ... подробнее →
В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский03.04.2021 11:00
За минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям ... подробнее →
СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне03.04.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, ... подробнее →
Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону03.04.2021 09:00
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации американского лидера поговорили по телефону, передает LIGA.net . Пресс-служба Белого Дома сообщила, что ... подробнее →
- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля15:00
- Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС09:00
- "ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ17:00
- В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-1915:00
- Сегодня в ОРДО проведут проверку системы централизованного оповещения населения13:00
- Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки12:00
- Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий10:00
- ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"17:00
- В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины16:00
- Луганщина получила еще два мобильных центра предоставления админуслуг15:00
- В городском транспорте Мариуполя запускают проект Smart Ticket17:00
- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля15:00
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля11:00
- Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет10:00
- Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС09:00
- "ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ17:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-1915:00
- В "ДНР" наградили орденом "звезду" сериала "Глухарь"14:00
- По каким критериям выбирать фитнес часы15:45
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ12:10
- Как защититься от коллекторов? Решения нового закона17:00
- Платформа MRIYAR – ваш быстрый старт бизнеса в сфере онлайн-продажи автозапчастей17:30
- Klitschko Foundation запрошує молодь з усієї України до участі у проєкті «Democracy Hub»!13:00
- Нюансы выбора обручальных колец15:45
- Плюсы и минусы отмены перехода на летнее время16:00
- Инвестиции, стартапы и новый технологический регион — 1991 Mariupol провел онлайн-дискуссию "СХІД Інвесторів"18:00
- ТОП-3 дорогих моделей ванн17:00
- Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?13:00
- В Первом городском пруду Донецка нашли тело женщины
- На экстренном заседании ТКГ договорились о соблюдении режима прекращения огня
- Задолженность ПФУ перед жителями ОРДЛО выросла до 11 млрд гривен
- Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки
- ГПУ объявила в розыск "министра связи ЛНР"
- Владимир Зеленский начал рабочую поездку на Донбасс
- Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения
- В "ЛНР" подорвались двое подростков
- «Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ
- ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-19