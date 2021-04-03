Поезд №77/78 Харьков-Мариуполь возобновляет курсирование

03.04.2021 17:00

Государственная компания "Укрзализныця" решила возобновить курсирование поезда №77/78 с направлением Харьков-Мариуполь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook . Согласно решению, поезда ... подробнее →

Почти 200 человек пересекли линию разграничения через гумкоридор под Донецком 3 апреля

03.04.2021 15:00

192 человека проследовали через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Еленовка" к югу от Донецка в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "Второго апреля с 09:00 до 17:40 ... подробнее →

В Украине впервые выявлено более 20 тысяч случаев COVID за сутки

03.04.2021 13:00

В Украине по состоянию на утро 3 апреля подтвердили 20 341 новый случай инфицирования COVID-19, что является очередным рекордом количества заболевших за сутки. Об этом сообщает МОЗ в своем ... подробнее →

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских воинов и один гражданский

03.04.2021 11:00

За минувшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов были совершены по позициям ... подробнее →

СНБО ввел беспрецедентные меры по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне

03.04.2021 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 2 апреля впервые в истории Украины ввел персональные санкции против топ-10 контрабандистов, ... подробнее →

Байден и Зеленский впервые поговорили по телефону

03.04.2021 09:00

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский впервые со дня инаугурации американского лидера поговорили по телефону, передает LIGA.net . Пресс-служба Белого Дома сообщила, что ... подробнее →

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