Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля04.04.2021 17:00
ОВЕН На этой неделе вам явно будет сопутствовать удача. А если к везению приложить целеустремленность, то со вторника можно достичь очень многого. Шансы на успех велики. Сумеете удачно провернуть ... подробнее →
"Власти" Донецка провели общегородской субботник04.04.2021 15:00
Первый в этом году общегородской субботник в Донецке объединил свыше 21 тысячи жителей города. Об этом сообщили в "городской администрации". "В субботнике на всей территории города приняли участие ... подробнее →
Оккупанты распространяют фейк о гибели ребенка от "обстрела ВСУ"04.04.2021 13:00
Российские СМИ и подконтрольные оккупантам ресурсы в ОРДЛО распространяют фейк о том, что в Александровке на окраине Донецка в результате "действий ВСУ" якобы погиб ребенок. Об этом сообщает блогер ... подробнее →
Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook04.04.2021 11:00
Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены на хакерском форуме. Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 апреля04.04.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 738 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим ... подробнее →
За минувшие сутки на Донбассе погиб один воин, зафиксировано 10 обстрелов04.04.2021 09:00
За минувшие сутки, 3 апреля, было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС . "В районе ... подробнее →
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