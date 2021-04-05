На Донетчине запустили call-центр областной службы занятости 05.04.2021 17:00 Call-центр поддержки клиентов Донецкой областной службы занятости, созданный при финансовой поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира, начинает свою работу 6 апреля. Об этом сообщает ... подробнее →