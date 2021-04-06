Как защититься от коллекторов? Решения нового закона 06.04.2021 17:00 Действия коллекторов нередко граничат с нарушением закона. В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) получил более двух тысяч жалоб от должников, которые касались поведения представителей ... подробнее →

На блокпосту в Луганской области скончался полицейский 06.04.2021 16:00 Сегодня, 6 апреля, в 08:30, 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово. Об этом ... подробнее →