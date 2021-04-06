Как защититься от коллекторов? Решения нового закона

06.04.2021 17:00

Действия коллекторов нередко граничат с нарушением закона. В прошлом году Национальный банк Украины (НБУ) получил более двух тысяч жалоб от должников, которые касались поведения представителей ... подробнее →

На блокпосту в Луганской области скончался полицейский

06.04.2021 16:00

Сегодня, 6 апреля, в 08:30, 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово. Об этом ... подробнее →

Гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» 5 апреля воспользовались 198 человек

06.04.2021 15:00

Почти 200 человек 5 апреля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункте въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. ... подробнее →

В ОРДО посреди дня приостановили работу банкоматов и терминалов «центробанка»

06.04.2021 14:00

Сегодня с 14-00 до 16-00 в так называемом «центробанке ДНР» будут проводить технические работы, что приведет к приостановке работы банкоматов и терминалов. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В поезде "Константиновка-Киев" двое военнослужащих открыли стрельбу

06.04.2021 13:00

Правоохранители обезоружили двух пассажиров поезда № 126 Константиновка-Киев - военнослужащих, которые открыли стрельбу в вагоне. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" . Отмечается, что ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 апреля

06.04.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 276 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 508 детей и 338 медработников. Об этом в Facebook сообщил глава Минздрава Украины максим ... подробнее →

В Луганске снова повысили тарифы на услуги ЖКХ

06.04.2021 11:00

С 6 апреля в Луганске начали действовать измененные тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Об этом сообщили в "администрации" города. Структура тарифа остается ... подробнее →

В Донецке произошел взрыв в подъезде жилого дома

06.04.2021 10:00

В Калининском районе Донецка произошел взрыв в подъезде жилого дома, есть пострадавший. Об этом сегодня сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. «В Калининском районе в подъезде дома по улице ... подробнее →

Два украинских воина погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе

06.04.2021 09:00

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

В Хмельницкой области вводят ограничения красной зоны карантина

06.04.2021 08:00

Начиная со среды, 7 апреля, в Хмельницкой области начнут действовать ограничения «красной зоны». Как сообщает пресс-служба Хмельницкой облгосадминистрации , такое решение приняла ... подробнее →

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