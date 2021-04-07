ВОЗ подтвердила "украинско-британский" штамм СOVID-1907.04.2021 17:00
Лондонская лаборатория подтвердила циркуляцию "украинского варианта" бpитанского штамма кopoнавиpуса в Кировоградской области. Об этом сообщил Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава . ... подробнее →
Сеть "АТБ" выпустила собственную платежную карту07.04.2021 16:00
Корпорация АТБ, которая владеет сетью супермаркетов «АТБ-Маркет» на территории всей Украины, совместно с «Райффайзен Банк Аваль» и платежной системой Visa запустили ... подробнее →
Букмекеры назвали фаворита Евровидения-2021 (ВИДЕО)07.04.2021 15:00
Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, сообщает Корреспондент.net . По ... подробнее →
В "ЛНР" подорвались двое подростков07.04.2021 14:00
В пгт Славяносербск при подрыве на взрывном устройстве погиб подросток, еще один получил ранения, сообщают так называемые власти "ЛНР". "В районе западной окраины населенного пункта Славяносербск двое ... подробнее →
Кравчук предлагает перенести заседания ТКГ из Беларуси в Польшу07.04.2021 12:00
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу после окончания карантина из Беларуси в Польшу. Об этом информирует ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 апреля07.04.2021 11:00
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 15 415 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболели 636 детей и 437 медработников. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →
Украина заключила контракт на поставку вакцины Pfizer07.04.2021 10:00
Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, передает Корреспондент.net ... подробнее →
В ООС за сутки 14 обстрелов, два бойца ВСУ погибли07.04.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. У ВСУ потери, сообщает в утренней сводке штаб ООС. "Недалеко от ... подробнее →
Более 50 населенных пунктов Донетчины остались без водоснабжения07.04.2021 08:00
На Донбассе из-за обстрела со стороны сепаратистов было обесточено насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода, расположенного в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. ... подробнее →
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