"ДНР" и "ЛНР" заявили, что вакцинировали всех членов НВФ09.04.2021 17:00
В ОРДО весь так называемый «личный состав народной милиции ДНР» привит от коронавируса. Об этом сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные СМИ. «Оперативно ... подробнее →
По каким критериям выбирать фитнес часы09.04.2021 15:45
Сегодня каждый уважающий себя и свое здоровье человек имеет фитнес часы. Этот девайс все более и более завоевывает популярность и становится неотъемлемой частью жизни современных людей. Как же его ... подробнее →
В ОРДЛО выявили за сутки 235 новых случаев COVID-1909.04.2021 15:00
Сто девяносто восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в ОРДО за минувшие сутки. Об этом сегодня сообщили местные СМИ. За тот же период сняты с учета после выздоровления 147 ... подробнее →
В "ДНР" наградили орденом "звезду" сериала "Глухарь"09.04.2021 14:00
Российская актриса театра и кино Виктория Тарасова удостоена "государственной награды ДНР" – ордена Дружбы, сообщают местные СМИ. Награждение состоялось в донецком кинотеатре "Звездочка" после ... подробнее →
Сегодня в ОРДО проведут проверку системы централизованного оповещения населения09.04.2021 13:00
На неподконтрольной Украине части Донетчины 9 апреля с 14:00 до 14:30 будет проведена проверка системы централизованного оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщают в "МЧС ДНР". ... подробнее →
«Донбасс» сыграет в финале плей-офф УХЛ09.04.2021 12:10
Дончане выиграли серию матчей с «Днепром» из Херсона (4:1), благодаря чему обеспечили себе выход в плей-офф. На 3-й минуте поединка забил Виталий Карамнов. После первого перерыва ... подробнее →
Зеленский выложил в Instagram селфи из Авдеевки09.04.2021 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс посетил Авдеевку. Он сделал селфи на фоне разрушенного здания и снимок выложил в свой Instagram . "Авдеевка. Промка. Брусья. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля09.04.2021 11:00
За минувшие сутки коронавирусом в стране заболели 19 676 украинцев. В частности, инфицировались 751 ребенок и 552 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов. По его информации, ... подробнее →
Сутки в ООС: 15 обстрелов, погиб военнослужащий09.04.2021 10:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил сепаратисты 15 раз нарушили режим прекращения огня - 11 обстрелов по позициям ВСУ, два обстрела гражданской ... подробнее →
В МОЗ назвали сроки поставки вакцины в рамках COVAX09.04.2021 09:00
Первая партия COVID-вакцины от инициативы COVAX прибудет в Украину на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на владу в четверг, 8 апреля, ... подробнее →
В России назвали следующую дату переговоров советников "нормандской четверки"09.04.2021 08:00
Переговоры советников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля. Об этом замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил в ходе пресс-конференции 8 апреля, пишет ... подробнее →
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