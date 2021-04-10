В городском транспорте Мариуполя запускают проект Smart Ticket10.04.2021 17:00
В Мариуполе стартует пилотный проект по внедрению электронного билета на проезд в муниципальном транспорте. Первопроходцем станет автобусный маршрут №16А, соединяющий жилой массив ... подробнее →
Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля10.04.2021 15:00
Двести два человека воспользовались гуманитарным коридором на линии соприкосновения под Донецком в пятницу, 9 апреля. Об этом сегодня сообщила пресс-служба "МЧС ДНР". "С 9:00 до 17:00 9 апреля 2021 ... подробнее →
Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина10.04.2021 13:00
Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила на Харьковщине "красную" зону карантина. В то же время Ивано-Франковская область переходит из "красной" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля10.04.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ... подробнее →
Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет10.04.2021 10:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ о передаче Минобороны самолета и вертолета, находящихся в управлении Государственного управления делами (ГУД). Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщила ... подробнее →
Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС10.04.2021 09:00
В районе ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19. Об этом сообщает пресс-центр ОС . "В ходе рабочей поездки в район проведения ООС ... подробнее →
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- Чуть более 200 граждан пересекли гуманитарный коридор под Донецком 9 апреля15:00
- Кабмин сделал "рокировку" в "красной" зоне карантина13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля11:00
- Зеленский передал на нужды армии "президентские" самолет и вертолет10:00
- Главком ВСУ вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС09:00
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