В городском транспорте Мариуполя запускают проект Smart Ticket 10.04.2021 17:00 В Мариуполе стартует пилотный проект по внедрению электронного билета на проезд в муниципальном транспорте. Первопроходцем станет автобусный маршрут №16А, соединяющий жилой массив ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 апреля 10.04.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки выявили 17,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 398 человек умерло. Об этом в субботу, 10 апреля, сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ... подробнее →