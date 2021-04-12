В Украине начали использовать китайскую COVID-вакцину Sinovac12.04.2021 17:00
Китайский препарат от коронавируса Sinovac прошел лабораторный контроль в Украине, что позволяет начать иммунизацию населения данной вакциной. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ольга ... подробнее →
Британские журналисты сделали видеорепортаж из военного лагеря РФ у Воронежа (ВИДЕО)12.04.2021 16:00
Журналисты британского телеканала Sky News побывали в военном лагере РВ возле Воронежа и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Sky News, ... подробнее →
Курорт Буковель открылся после карантина12.04.2021 15:00
Горнолыжный курорт Буковель возобновил свою работу. Это связано с тем, что Ивано-Франковская область вышла из красной зоны карантина. Об этом накануне сообщили пресс-служба курорта и совладелец ... подробнее →
«Шахтёр» разгромил «Мариуполь»12.04.2021 14:00
В поединке 21-го тура чемпионата Украины в столице страны играли «Мариуполь» и «Шахтёр». Донецкий клуб одержал уверенную победу над соперником. Команда Луиша Каштру трижды ... подробнее →
Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе12.04.2021 13:00
Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) развернула специально созданные наблюдательные группы вдоль всей ... подробнее →
В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор12.04.2021 12:00
В оккупированном Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказали в "администрации" ... подробнее →
В Польше оценили эффективность прививок от COVID-1912.04.2021 11:00
Вакцинация против коронавируса в Польше дала 99% защиты от заражения после 5,5 млн привитых человек. Об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Адам Недзельский, передает LIGA . По его словам, ... подробнее →
Началась регистрация на получение вторых «карантинных» 8000 грн12.04.2021 10:00
Украинские предприниматели, которые из-за локдауна потеряли возможность зарабатывать, с сегодняшнего дня могут подать заявление на получение материальной помощи через мобильное приложение или ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 апреля12.04.2021 09:00
В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 5 355 человек, умерло 287 пациентов, сообщил министр ... подробнее →
В ОРДЛО прибыли российские "военкоры"12.04.2021 08:00
Российские пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот заехали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей. На это обратил внимание в Facebook журналист Денис Казанский, ... подробнее →
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