В поединке 21-го тура чемпионата Украины в столице страны играли «Мариуполь» и «Шахтёр». Донецкий клуб одержал уверенную победу над соперником. Команда Луиша Каштру трижды ... подробнее →

Горнолыжный курорт Буковель возобновил свою работу. Это связано с тем, что Ивано-Франковская область вышла из красной зоны карантина. Об этом накануне сообщили пресс-служба курорта и совладелец ... подробнее →

Журналисты британского телеканала Sky News побывали в военном лагере РВ возле Воронежа и на железнодорожной станции Масловка, где разгружают эшелоны с военной техникой. Об этом сообщает Sky News, ... подробнее →

Китайский препарат от коронавируса Sinovac прошел лабораторный контроль в Украине, что позволяет начать иммунизацию населения данной вакциной. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Ольга ... подробнее →

Украина увеличила количество наблюдательных групп СЦКК на Донбассе 12.04.2021 13:00 Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) развернула специально созданные наблюдательные группы вдоль всей ... подробнее →

В Луганске усилили наказание за неправильно выброшенный мусор 12.04.2021 12:00 В оккупированном Луганске усилили ответственность за нарушения требований действующего законодательства в сфере обращения с отходами и благоустройства территории. Об этом рассказали в "администрации" ... подробнее →