Форвард «Шахтёра» поднялся на вторую строчку в рейтинге УПЛ по количеству дублей13.04.2021 19:00
Нападающий донецкого клуба Жуниор Мораес забил уже 17-й дубль в Украинской футбольной Премьер-Лиге. Отличился он в матче против «Мариуполя». Также первый гол, забитый оранжево-синим, стал ... подробнее →
Зинченко прокомментировал старт сборной Украины на отборе к чемпионату мира13.04.2021 18:00
Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко дал оценку игры национальной команды на отборе к ЧМ-2022. Напомним, что она играла с Францией, Финляндией и Казахстаном. Что интересно, все поединки ... подробнее →
Представители ОРДЛО в ТКГ предложили "обменять" Пирогову на Казанского13.04.2021 17:00
Представители ОРДЛО в ТКГ предложили убрать из переговорного процесса осужденную за терроризм "экспертку" Майю Пирогову, если украинскую делегацию покинет Денис Казанский, против которого боевики ... подробнее →
Полтавская область с 15 апреля перейдет в красную зону карантина13.04.2021 16:00
Полтавская область перейдет в "красную" зону карантина в четверг, 15 апреля. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 13 апреля. "По результатам заседания Государственная ... подробнее →
В Украину идут два циклона с дождями и мокрым снегом13.04.2021 15:00
В ближайшие дни погода в Украине существенно ухудшится. Об этом рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, сообщает OBOZREVATEL . Ухудшение погоды связано сразу с двумя ... подробнее →
12 апреля гуманитарным коридором "Еленовка - Новотроицкое" воспользовались 207 человек13.04.2021 14:00
По данным БФ “Право на защиту” 12 апреля линию разграничения в Донецкой области пересекли 93 человека, которые ехали на оккупированную территорию и 114 — которые ехали на ... подробнее →
Ученые опровергли более высокую агрессивность британского штамма коронавируса13.04.2021 13:00
Вариант коронавируса B.1.1.7, обнаруженный в Великобритании в конце 2020 года и распространяющийся быстрее прежних штаммов, не приводит к более серьезным случаям COVID-19, сообщают авторы ... подробнее →
На севере Донетчины сокращена подача воды из-за аварии на водоводе13.04.2021 12:00
Ряду населенных пунктов Донецкой области сокращена подача воды из-за проведение аварийных работ на магистральном водоводе диаметром 1400 мм Второго Донецкого водопровода. Об этом сообщает Донецкая ... подробнее →
Боевики на Донбассе провели дистанционное минирование "от имени ВСУ"13.04.2021 11:00
Пророссийские боевики дистанционно заминировали гражданский сектор населенного пункта Зайцево в Донецкой области. Инцидент произошел накануне, 12 апреля. Об этом сообщила оперативно-тактическая ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 апреля13.04.2021 10:00
В Украине за сутки подтвердили 11680 новых случаев COVID-19, из них заболел 501 ребенок и 366 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов во вторник, 13 апреля. За день ... подробнее →
В Луганской области снова начались пожары (ВИДЕО)13.04.2021 09:00
В Луганской области зафиксировали пожары, предположительно случившиеся из-за поджогов. Об этом сообщает Telegram-канал "R.E.G.I.O.N_13" . Так, возгорание сухостоя в непосредственной близости к жилым ... подробнее →
Сегодня возобновятся переговоры по Донбассу в рамках ТКГ13.04.2021 08:00
13-14 апреля в рамках Трехсторонней контактной группы стороны обсудят нарушение режима тишины наемниками РФ, возобновление работы КПВВ и обмен удерживаемыми лицами. Об этом в Telegram сообщает ... подробнее →
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