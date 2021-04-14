УАФ пожизненно дисквалифицировала футболистов, игравших в командах ОРДЛО

14.04.2021 18:00

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала от участия в играх 26 спортсменов, которые выступали в составах сборных команд "ЛНР" и "ДНР", сообщается на сайте УАФ . Спортсмены ... подробнее →

Путину сделали вторую прививку от коронавируса

14.04.2021 17:00

Президент России Владимир Путин уверяет, что сегодня сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата. Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского ... подробнее →

На Донбассе запланировали масштабную реконструкцию школ и детсадов

14.04.2021 16:00

На Луганщине в рамках программы "Большая стройка" отремонтируют 10 школ, 3 детсада и 2 спортивных объекта, передает Трибун . Об этом сообщил заместитель начальника управления капитального ... подробнее →

БПЛА сепаратистов сбросил мину у КПВВ "Майорское"

14.04.2021 15:00

На Донбассе сепаратисты осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское. Пограничникам удалось вовремя выявить и изолировать боеприпас, сообщает Госпогранслужба Украины . ... подробнее →

В МОЗ озвучили число записавшихся на вакцинацию украинцев

14.04.2021 14:00

В Украине продолжается кампания вакцинации граждан против коронавируса. В МОЗ констатировали, что в лист ожидания записались уже почти 450 тыс. человек, сообщает ІнА "Українські Новини" . Об этом в ... подробнее →

В оккупированном Донецке проведут "международный форум" о защите прав русских в Украине

14.04.2021 13:00

Оккупационные власти ОРДО объявили о проведении в Донецке 22-23 апреля так называемого "международного форума" под названием "Единство русских: защита прав и свобод". Об этом сообщили в "Русском ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля

14.04.2021 12:00

14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. Также за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384. Об этом ... подробнее →

В МинВОТ запустили горячую линию

14.04.2021 11:00

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины запускает телефонную линию, где можно будет получить ответы на вопросы, относящихся к компетенции ведомства. Об этом ... подробнее →

В ОРДО анонсировали очередную акцию «Бессмертный полк»

14.04.2021 10:00

Группировка «ДНР» в отдельных районах Донецкой области планирует провести традиционную патриотическую акцию «Бессмертный полк» 9 мая. В «ДНР» заявили, что проведут ... подробнее →

«Шахтёр» и «Динамо» проведут первый киберспортивный поединок

14.04.2021 08:15

Донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» впервые в истории сразятся друг с другом в киберспортивном матче. 17 апреля на НСК «Олимпийский» в 14:00 состоится матч ... подробнее →

Байден провел телефонный разговор с Путиным

14.04.2021 08:00

Состоялся телефонный разговор президентов США и России. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Президенты обсудили ряд вопросов. В частности, Байден выразил ... подробнее →

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