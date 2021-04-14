На Донбассе сепаратисты осуществили дистанционное минирование дорожного коридора в КПВВ Майорское. Пограничникам удалось вовремя выявить и изолировать боеприпас, сообщает Госпогранслужба Украины . ... подробнее →

На Луганщине в рамках программы "Большая стройка" отремонтируют 10 школ, 3 детсада и 2 спортивных объекта, передает Трибун . Об этом сообщил заместитель начальника управления капитального ... подробнее →

Президент России Владимир Путин уверяет, что сегодня сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата. Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского ... подробнее →

Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно дисквалифицировала от участия в играх 26 спортсменов, которые выступали в составах сборных команд "ЛНР" и "ДНР", сообщается на сайте УАФ . Спортсмены ... подробнее →

В МОЗ озвучили число записавшихся на вакцинацию украинцев 14.04.2021 14:00 В Украине продолжается кампания вакцинации граждан против коронавируса. В МОЗ констатировали, что в лист ожидания записались уже почти 450 тыс. человек, сообщает ІнА "Українські Новини" . Об этом в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля 14.04.2021 12:00 14 553 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 14 апреля 2021 года. Также за минувшие сутки 467 человек умерли от COVID-19, выздоровели - 12 384. Об этом ... подробнее →