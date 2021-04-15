На ж/д вокзалах Луганщины появятся платформы для маломобильных пассажиров15.04.2021 17:00
В Луганской области приобрели шесть подъемных платформ (по одной на каждый вокзал области) для посадки в вагоны лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, передает "Трибун" . ... подробнее →
Украина предложила Израилю помощь в клинических испытаниях COVID-вакцины15.04.2021 16:00
Результатом визита украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым в Израиль стало решение ряда важных ... подробнее →
В ОРДО сообщили о проблемах в работе «Феникса»15.04.2021 15:00
Сложности при совершении звонков возникли сегодня утром у абонентов мобильного оператора "Феникс" из-за аварийной ситуации. Об этом сообщили в "минсвязи ДНР". "Республиканский оператор связи "Феникс" ... подробнее →
СНБО проведет закрытое совещание по Донбассу15.04.2021 14:00
Сегодня, 15 апреля 2021 года, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны. На повестке дня - детальное обсуждение ... подробнее →
ООН предоставила ОРДЛО гумпомощь для борьбы с коронавирусом15.04.2021 13:00
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Управление ООН по координации гуманитарной деятельности доставили на неподконтрольную властям часть Донбасса гуманитарную помощь весом 18 тонн, ... подробнее →
В Украине за два дня сделали лишь 213 прививок вакциной Sinovac15.04.2021 12:00
В регионах Украины началась вакцинация от коронавируса китайским препаратом CoronaVac компании Sinovac. За два дня сделали 213 прививок в семи областях, сообщается на сайте СНБО утром в четверг, 15 ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 апреля15.04.2021 11:00
В Украине за день подтвердили 16427 новых случаев COVID-19, из них 628 детей и 383 медработника. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в четверг, 15 апреля. Накануне госпитализировали ... подробнее →
В военном лагере россиян под Воронежем произошел пожар (ВИДЕО)15.04.2021 10:00
В военном палаточном городке в Богучаре (Воронежская область, РФ) случился пожар. Это всего в 45 км от украинско-российской границы. Об этом сообщают волонтеры InformNapalm . Видео инцидента было ... подробнее →
Кравчук на встрече ТКГ предложил усовершенствовать механизм контроля режима прекращения огня15.04.2021 09:00
14 апреля, на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе глава украинской делегации Леонид Кравчук начал обсуждение совершенствования механизма соблюдения режима ... подробнее →
Донецкоблгаз лишили лицензии на распределение газа15.04.2021 08:00
Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) аннулировала лицензию на распределение газа компании Донецкоблгаз за нарушение законодательства и ... подробнее →
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