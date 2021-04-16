Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой в пятницу, 16 апреля, прибыли с визитом во Францию, сообщает Корреспондент.net . В ходе визита Зеленский проведет встречу с президентом Франции ... подробнее →

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе уменьшилось, заявил в пятницу, 16 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС . "Идет меньше сообщений о нарушениях ... подробнее →

Служба безопасности Украины задержала бывшую «чиновницу» группировки «ЛНР», которая возглавляла «управление культуры, молодежи и спорта» в оккупированном Должанске ... подробнее →

Сегодня, 16 апреля, через КПВВ «Счастье» на временно неподконтрольные украинской власти районы Донецкой и Луганской областей проследовали грузовики с почти 100 тонн гуманитарного груза, ... подробнее →

Паспорт в смартфоне: что это и зачем 16.04.2021 13:00 Украина стала первой страной в мире, которая наделила юридической силой паспорт в смартфоне. В конце марта депутаты приняли закон, который приравнивает цифровые паспорта в приложении «Дия» ... подробнее →

Первая партия COVID-вакцины Pfizer прибыла в Украину 16.04.2021 12:00 В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию канала Прямой. Спецрейс прибыл в киевский аэропорт ... подробнее →

Краматорские волонтеры начали акцию "Пасхальная корзина" 16.04.2021 11:00 Благотворительный фонд "Каритас Краматорск" объявил о начале ежегодной акции "Пасхальная корзина", сообщает Восточный вариант . В рамках этой инициативы фонд собирает средства, чтобы подарить ... подробнее →