Краматорские волонтеры начали акцию "Пасхальная корзина" 16.04.2021 11:00 Благотворительный фонд "Каритас Краматорск" объявил о начале ежегодной акции "Пасхальная корзина", сообщает Восточный вариант . В рамках этой инициативы фонд собирает средства, чтобы подарить ... подробнее →

Шахтер - Динамо: анонс и прогноз на матч 16.04.2021 10:00 В субботу, 17 апреля, донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится в Киеве на НСК Олимпийский, сообщает iSport . "Горняки" в первом ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 апреля 16.04.2021 09:00 В Украине за сутки подтвердили 17479 новых случаев COVID-19, из них 709 детей и 378 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в пятницу, 16 апреля. Накануне госпитализировали ... подробнее →