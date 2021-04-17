В Донецке приостановят движение трамваев по маршруту №117.04.2021 17:00
В неподконтрольном Украине Донецке будет остановлено движение трамваев по маршруту №1 «ДМЗ — Ж/д вокзал», сообщает Интернет-издание «ДонПресс» . По словам незаконного ... подробнее →
Тайсон официально покинул "Шахтер"17.04.2021 15:00
"Шахтер" досрочно прекратил сотрудничество с бразильским полузащитником команды Тайсоном, сообщает официальный сайт "горняков". Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" и наиграл 299 ... подробнее →
16 апреля почти 300 человек пересекли линию разграничения под Донецком17.04.2021 13:00
Почти триста человек воспользовались в минувшую пятницу гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". "С 09:00 до 17:00 16 апреля ... подробнее →
Боевики изменили трактовку правила пересечения КПВВ "Станица Луганская"17.04.2021 12:00
Правило "пересечение разрешено один раз в 30 дней" "пограничники ЛНР" теперь трактуют по-новому, сообщают жители ОРЛО в соцсетях. Правило было введено указом Пасечника 25 сентября, и уже тогда фраза ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» установили «умные остановки»17.04.2021 11:00
На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» оборудованы «умные остановки», где можно зарядить телефоны. Об этом сообщает гуманитарная миссия «Пролиска» ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 апреля17.04.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 14,9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии уже 1,936 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом утром в субботу, 17 апреля, ... подробнее →
Зеленский назвал дату следующей встречи советников "Нормандской четверки"17.04.2021 09:00
19 апреля состоится заседание советников лидеров "Нормандской четверки" для обсуждения так называемых кластеров – предложений Германии и Франции по реализации Минских соглашений. Об этом ... подробнее →
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