Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 18.04.2021 17:00 ОВЕН У апрельских Овнов неделя благоприятная. В довесок к удачным деловым связям и миру в семье вторая половина недели может порадовать денежным вознаграждением или повышением авторитета. К сожалению, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля 18.04.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в ... подробнее →