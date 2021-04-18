Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля18.04.2021 17:00
ОВЕН У апрельских Овнов неделя благоприятная. В довесок к удачным деловым связям и миру в семье вторая половина недели может порадовать денежным вознаграждением или повышением авторитета. К сожалению, ... подробнее →
В Раду подан законопроект об отмене "пограничных" штрафов для жителей ОРДЛО18.04.2021 15:00
Народный депутат Муса Магомедов подал в парламент на регистрацию законопроект, который отменяет штрафы для людей из временно оккупированной территории при пересечении границы между Россией и Украиной. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 апреля18.04.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 10 282 новых случаев коронавируса COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook утром в ... подробнее →
"Динамо" обыграло "Шахтер" в "классическом" дерби (ВИДЕО)18.04.2021 11:00
В матче 22-го тура чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Шахтер" со счетом 1:0. Встреча состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", сообщает Апостроф . В начале встречи небольшое преимущество ... подробнее →
Макрон призвал обозначить Путину "красные линии"18.04.2021 10:00
Западные страны должны очертить границы допустимого поведения для России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS, передает Обозреватель . "Нам нужен подход, опирающийся ... подробнее →
Боевики ОРДЛО обстреляли из минометов частный сектор Зайцево (ВИДЕО)18.04.2021 09:00
Подразделения сепаратистов на востоке Украины в субботу, 17 апреля, обстреляли из 120 мм минометов частный сектор в поселке Зайцево, сообщает 10-я отдельная горно-штурмовая бригада на своей странице в ... подробнее →
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