СБУ предупредила о всеукраинских антитеррористических учениях

19.04.2021 17:00

СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 19 февраля. "Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке ... подробнее →

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)

19.04.2021 16:00

Впервые проведен управляемый полет летательного аппарата с двигателем в атмосфере другой планеты. NASA провело управляемый полет вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом в Twitter сообщает NASA. Чтобы ... подробнее →

В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»

19.04.2021 15:00

В ОРДО ввели в обращение марку и конверт из новой филателистической серии «Легенды отечественного автопрома» с изображением ВАЗ-2101, сообщают местные СМИ. «ГП «Почта ... подробнее →

Пасхальная корзина в этом году подорожает на четверть

19.04.2021 14:00

В 2021 году стоимость пасхальной корзины составит около 780 грн. Это на 160 грн, или на 25,8%, дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн. Об этом сообщили в ... подробнее →

Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»

19.04.2021 13:00

Сегодня, 19 апреля, запланирована встреча советников лидеров «нормандской четверки», сообщает Укринформ . Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, ... подробнее →

На Донетчине стартовала общеобластная онлайн-ярмарка вакансий

19.04.2021 12:00

С 19 по 23 апреля в Донецкой области пройдет общеобластная ярмарка вакансий «Открываем новые горизонты вместе!», сообщает Донецкая областная служба занятости . Ярмарка проводится для ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля

19.04.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 6 506 новых случаев коронавируса, скончалось 214 человек. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Минздрав . Отмечается, что наибольшее количество ... подробнее →

Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе

19.04.2021 10:00

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook В частности, недалеко от поселка ... подробнее →

В Украине начали использовать вакцину Pfizer

19.04.2021 09:00

В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине. Об этом сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook . ... подробнее →

Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания

19.04.2021 08:00

19 апреля 2021г. с 02:00 до 12:00 в ОРДО будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщили в так называемом «минсвязи». "На время ... подробнее →

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