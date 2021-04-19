СБУ предупредила о всеукраинских антитеррористических учениях19.04.2021 17:00
СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 19 февраля. "Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке ... подробнее →
Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО)19.04.2021 16:00
Впервые проведен управляемый полет летательного аппарата с двигателем в атмосфере другой планеты. NASA провело управляемый полет вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом в Twitter сообщает NASA. Чтобы ... подробнее →
В ОРДО выпустили марки с изображением ВАЗовской «копейки»19.04.2021 15:00
В ОРДО ввели в обращение марку и конверт из новой филателистической серии «Легенды отечественного автопрома» с изображением ВАЗ-2101, сообщают местные СМИ. «ГП «Почта ... подробнее →
Пасхальная корзина в этом году подорожает на четверть19.04.2021 14:00
В 2021 году стоимость пасхальной корзины составит около 780 грн. Это на 160 грн, или на 25,8%, дороже, чем в прошлом году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн. Об этом сообщили в ... подробнее →
Сегодня состоится встреча советников «нормандской четверки»19.04.2021 13:00
Сегодня, 19 апреля, запланирована встреча советников лидеров «нормандской четверки», сообщает Укринформ . Как запланировано, советники должны согласовать позиции относительно кластеров, ... подробнее →
На Донетчине стартовала общеобластная онлайн-ярмарка вакансий19.04.2021 12:00
С 19 по 23 апреля в Донецкой области пройдет общеобластная ярмарка вакансий «Открываем новые горизонты вместе!», сообщает Донецкая областная служба занятости . Ярмарка проводится для ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля19.04.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 6 506 новых случаев коронавируса, скончалось 214 человек. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщает Минздрав . Отмечается, что наибольшее количество ... подробнее →
Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе19.04.2021 10:00
За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook В частности, недалеко от поселка ... подробнее →
В Украине начали использовать вакцину Pfizer19.04.2021 09:00
В воскресенье прививки вакциной Pfizer начали проводить в Киевской области, а с понедельника ее будут использовать по всей Украине. Об этом сообщил накануне премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook . ... подробнее →
Жителей ОРДО на полдня оставили без теле- и радиовещания19.04.2021 08:00
19 апреля 2021г. с 02:00 до 12:00 в ОРДО будет проводиться плановая ежеквартальная профилактика оборудования теле- и радиовещания. Об этом сообщили в так называемом «минсвязи». "На время ... подробнее →
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