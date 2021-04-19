СБУ предупредила о всеукраинских антитеррористических учениях 19.04.2021 17:00 СБУ проводит масштабные антитеррористические учения в большинстве областей Украины, сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 19 февраля. "Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке ... подробнее →

Вертолет NASA совершил первый полет на Марсе (ВИДЕО) 19.04.2021 16:00 Впервые проведен управляемый полет летательного аппарата с двигателем в атмосфере другой планеты. NASA провело управляемый полет вертолета Ingenuity на Марсе. Об этом в Twitter сообщает NASA. Чтобы ... подробнее →