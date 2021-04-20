Жители ОРДЛО могут не сдавать тест на COVID-19 при въезде в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ ... подробнее →

В Донецкой и Луганской областях открылись цифровые лаборатории для молодёжи, сообщает Восточный вариант . Студенты могут их посещать бесплатно и воплощать свои смелые идеи в реальность с помощью ... подробнее →

В России формируются два новых штамма коронавируса: «сибирский» и «северо-западный», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на собрании отделения медицинских наук ... подробнее →

Так называемые "военнослужащие срочной службы" НВФ ОРДО примут участие в параде к 9 мая, сообщает управление "народной милиции ДНР". "Призывники Народной Милиции ДНР продолжают обретать навыки в ... подробнее →

Аваков проинспектировал подразделения ГСЧС в Донецкой области 20.04.2021 13:00 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел инспекцию подразделений ГСЧС в Донецкой области, передает пресс-служба ГСЧС . "Спасатели ГСЧС постоянно совершенствуются технически и ... подробнее →

Когда в украинских селах появится стабильный интернет? 20.04.2021 11:00 Жители больших городов не представляют своей жизни без интернета. Особое значение он приобрел во время пандемии, когда в онлайн ушли работа, учеба и даже спорт. Другое дело в селах и небольших ... подробнее →