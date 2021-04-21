СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"

21.04.2021 17:00

Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение природного газа на Донбассе. Сумма ущерба предварительно составляет 650 млн гривен, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 21 апреля. ... подробнее →

В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО

21.04.2021 16:00

В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые ... подробнее →

На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка

21.04.2021 15:00

На подконтрольном боевикам Алчевском меткомбинате началась забастовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун . "Уже сегодня на предприятии началась забастовка ... подробнее →

ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения

21.04.2021 14:00

С 21 апреля по 11 мая текущего года Восточноукраинский национальный Университет имени Владимира Даля будет осуществлять учебный процесс в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальном ... подробнее →

Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»

21.04.2021 13:00

20 апреля во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла «центр защиты прав граждан». ... подробнее →

Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период

21.04.2021 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →

В Донецке объявили о завершении отопительного сезона

21.04.2021 11:00

Отключение жилых домов от услуги централизованного отопления официально произведено в Донецке в связи с потеплением. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин. «В ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля

21.04.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →

Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)

21.04.2021 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину, ... подробнее →

ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе

21.04.2021 08:00

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Об этом ... подробнее →

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