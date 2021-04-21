СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе"21.04.2021 17:00
Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение природного газа на Донбассе. Сумма ущерба предварительно составляет 650 млн гривен, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 21 апреля. ... подробнее →
В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО21.04.2021 16:00
В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые ... подробнее →
На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка21.04.2021 15:00
На подконтрольном боевикам Алчевском меткомбинате началась забастовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун . "Уже сегодня на предприятии началась забастовка ... подробнее →
ВНУ имени В.Даля перешел на дистанционный формат обучения21.04.2021 14:00
С 21 апреля по 11 мая текущего года Восточноукраинский национальный Университет имени Владимира Даля будет осуществлять учебный процесс в дистанционном формате. Об этом сообщается на официальном ... подробнее →
Российская партия открыла в Донецке «центр защиты прав граждан»21.04.2021 13:00
20 апреля во временно неподконтрольном украинской власти Донецке российская политическая партия «Справедливая Россия – За правду» открыла «центр защиты прав граждан». ... подробнее →
Зеленский подписал закон о призыве на военную службу в особый период21.04.2021 12:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом в среду, 21 апреля, сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →
В Донецке объявили о завершении отопительного сезона21.04.2021 11:00
Отключение жилых домов от услуги централизованного отопления официально произведено в Донецке в связи с потеплением. Об этом сообщил «глава администрации» города Алексей Кулемзин. «В ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 апреля21.04.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 12 162 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Об этом сообщает глава украинского Минздрава Максим ... подробнее →
Зеленский предложил Путину провести встречу на Донбассе (ВИДЕО)21.04.2021 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором заверил, что Украина не хочет эскалации насилия на Донбассе, но готова защищать себя, а в конце обратился к Путину, ... подробнее →
ТКГ согласовала дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе21.04.2021 08:00
Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала проект Дополнения к мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. Об этом ... подробнее →
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