СБУ выявила многомилионные хищения в "Донецкоблгазе" 21.04.2021 17:00 Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение природного газа на Донбассе. Сумма ущерба предварительно составляет 650 млн гривен, сообщается на сайте спецслужбы в среду, 21 апреля. ... подробнее →

В Чехии задержали группу подозреваемых в связях с НВФ ОРДЛО 21.04.2021 16:00 В ночь со вторника на среду Национальный центр противодействия организованной преступности Чехии (NCOZ) провел широкомасштабную операцию, в ходе которой были задержаны не менее пяти чехов, которые ... подробнее →

На меткомбинате в оккупированном Алчевске возобновилась забастовка 21.04.2021 15:00 На подконтрольном боевикам Алчевском меткомбинате началась забастовка. Об этом сообщает Telegram-канал "Тайны Луганской республики", передает Трибун . "Уже сегодня на предприятии началась забастовка ... подробнее →