В ОРДО работники "Харцызского трубного завода" и химзавода "Стирол" получили от оккупантов пакеты с дешевыми продуктами вместо зарплаты, передает Depo.Донбасс . Гуманитарная помощь была выделена ... подробнее →

Во дворе многоэтажки в Кировском районе оккупированного Донецка взорвался автомобиль. Об этом в четверг, 22 апреля сообщают очевидцы в социальных сетях. "Сегодня ночью на Жарикова, 25 "Жигули" ... подробнее →

Войска Южного и Западного военных округов начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля, объявил глава Минобороны России Сергей Шойгу. Войска вернутся в места ... подробнее →

Компании, которые имеют в штате более 50 сотрудников, желающих вакцинироваться от коронавируса, могут записаться в очередь на прививку: при наличии достаточного количества вакцины мобильная бригада ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 апреля 22.04.2021 11:00 В Украине выросло количество случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировано 16 235 новых заболевших, тогда как накануне заразились 12 162 украинца. Об этом сообщает глава ... подробнее →