В ОРЛО ЧСПК отменила первомайскую демонстрацию23.04.2021 17:00
В ОРЛО чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией полностью отменила проведение первомайских демонстраций, парада трудовых ... подробнее →
Красный Крест доставил жителям ОРДЛО более 203 тонн гуманитарной помощи23.04.2021 15:00
В районе ООС жителям временно оккупированной территории Украины доставлено более 203 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →
В Минобороны назвали количество погибших на Донбассе воинов с начала перемирия23.04.2021 14:00
С момента объявления режима прекращения огня 27 июля 2020 и до 20 апреля 2021 в районе проведения операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей погибли 93 украинских воина. Об ... подробнее →
В Беларуси только два онлайн-казино имеют право легально работать23.04.2021 13:00
С 1 апреля 2021 года в Беларуси поменялись законы для операторов онлайн-казино. Постановление опубликовали на сайте Министерства по налогам и сборам РБ. Присутствующие на белорусском рынке операторы ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 апреля23.04.2021 12:00
За минувшие сутки в Украине выявлено 14 277 новых случаев заболевания коронавирусом. В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. За ... подробнее →
Делегация "Слуг народа" приехала на Луганщину23.04.2021 11:30
Глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия с группой народных депутатов, 23 апреля с рабочей поездкой приехал на Луганщину. Сегодня у депутатов пройдут встречи с военнослужащими ... подробнее →
На Донбассе 17 обстрелов, погиб боец ВСУ23.04.2021 11:00
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны ... подробнее →
В Украину доставили вторую партию вакцины в рамках COVAX23.04.2021 10:00
В Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения . Самолет с 367 200 доз вакцины AstraZeneca ... подробнее →
На Донетчине без водоснабжения остались более 30 населенных пунктов23.04.2021 09:00
Вчера в Донецкой области из-за непогоды была обесточена Карловская фильтровальная станция. Об этом сообщили в КП «Компания "Вода Донбасса" ». Уточняется, что происшествие случилось в ... подробнее →
При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих23.04.2021 08:00
В четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. Об этом сообщает ... подробнее →
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