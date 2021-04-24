YouTube заблокировал три канала Медведчука на территории Украины24.04.2021 17:00
YouTube заблокировал каналы Виктора Медведчука ZIK, 112 и Newsone на территории Украины. Об этом журналист Денис Казанский сообщил в своем Telegram-канале . "YouTube заблокировал каналы Виктора ... подробнее →
В Parimatch появятся игры от Relax Gaming24.04.2021 15:00
Оператор Parimatch и агрегатор Relax Gaming объявили о подписании партнерской сделки. По ее условиям контент разработчика появится на страницах казино. В Parimatch представят Dragons Awakening, Zombie ... подробнее →
Около 230 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 23 апреля24.04.2021 13:00
227 человек проследовали накануне через гуманитарный коридор на контрольно-пропускном пункте въезда и выезда "Еленовка". Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". "На территорию республики ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 апреля24.04.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 711 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти на полторы тысячи меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
Посол Швеции в Украине посетил КПВВ "Новотроицкое"24.04.2021 10:00
Вчера с визитом в район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг. Об этом информирует пресс-центр ОС . Во время своей поездки посол посетил ... подробнее →
ХК "Донбасс" стал чемпионом Украины (ВИДЕО)24.04.2021 09:00
Донбасс обыграл Сокол в четвертом матче финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги. Поединок прошел в Киеве и завершился со счетом 4:3 в пользу команды Павла Микульчика, сообщает iSport . ... подробнее →
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