Требования к получателям субсидий вновь усиливаются. Главные изменения26.04.2021 17:00
В Украине закончился отопительный сезон, а вместе с ним действие субсидий на этот период. С 1 мая стартует переназначение денежной помощи, и Кабмин уже определился с новыми правилам. Субсидии ... подробнее →
ПЦУ представила первую в Украине диджитал-икону26.04.2021 16:00
Сегодня, 26 апреля, в Киеве во дворе Михайловского Златоверхого собора Православная Церковь Украины (ПЦУ) представила первую в стране диджитал-икону "Чернобыльский Спас". Об этом сообщает Цензор.НЕТ ... подробнее →
Детям ОРЛО предложили написать «письмо в прошлое»26.04.2021 15:00
Международная сетевая акция-челлендж «Письмо Победы» стартовала в Центральной библиотеке для детей города Луганска. Об этом сообщили местные СМИ. «Целью данной акции является ... подробнее →
Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах с "Л/ДНР"26.04.2021 14:00
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента РФ Путина провести переговоры по Донбассу с представителями оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской ... подробнее →
Стал известен новый тариф на газ для населения26.04.2021 13:00
"Нафтогаз Украины" объявил новый тариф на газ для населения, который будет действовать с 1 мая 2021 года. Подробности пресс-служба государственной компании опубликовала на официальном сайте, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 апреля26.04.2021 12:00
В Украине за последние 24 часа подтвердили 5 062 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные обнародовал министр здравоохранения Максим Степанов утром в понедельник, 26 апреля. Это ... подробнее →
Vulkan Casino получил лицензию на организацию азартных игр в Украине26.04.2021 11:00
Украинская Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала шестую лицензию на организацию и проведение азартных игр в Интернете. Владельцем разрешения стала компания ... подробнее →
Киевское "Динамо" досрочно отобрало у "Шахтера" звание чемпиона Украины (ВИДЕО)26.04.2021 10:00
Киевское "Динамо", обыграв 25 апреля "Ингулец" со счетом 5:0, досрочно стало чемпионом Украины 2020/2021, сообщает LIGA . В параллельном матче донецкий "Шахтер" уступил "Александрии" из ... подробнее →
Рабочие из ОРЛО пожаловались Денису Казанскому на невыплату зарплаты26.04.2021 09:00
Рабочие Алчевского металлургического комбината, который находится на территории ОРЛО, попросили Казанского поднять вопрос о невыплате зарплаты на предприятии на заседаниях ТКГ. Об этом журналист ... подробнее →
При пожаре в донецкой многоэтажке погибли 2 человека26.04.2021 08:00
В оккупированном Донецке произошел пожар в многоэтажном доме, сообщает Восточный вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Очевидцы сообщают, что загорелась одна из квартир в доме по адресу Челюскинцев, ... подробнее →
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